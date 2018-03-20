Щенок по кличке Фрей из приюта в Восточном Дегунине ищет семью

Об этом сообщила куратор приюта Елена Лысенко.

— Фрей обожает человеческое внимание и общение, — рассказала Лысенко, — отлично ладит с другими животными, в том числе и с кошками, хотя пока не очень понимает, как с ними играть. К поводку приучен, умеет карабкаться вверх по горке на собачьей площадке и даже начал учить команду «сидеть». Фрею понадобится не просто мягкий диванчик и полная миска, ему необходимы внимание, занятия с кинологом и долгие прогулки.

Фрею четыре месяца, он привит по возрасту. Лысенко также добавила, что пес вырастет до 45–50 сантиметров в холке.

Чтобы договориться о встрече с Фреем, необходимо связаться с волонтерами приюта по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (965) 126-01-92 (Анна). (мю)