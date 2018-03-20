«Это не просто традиция». В Самотлорнефтегазе выбрали лучших молодых специалистов.

Нынешняя конференция уже не просто традиция, а мощнейшее средство развития. Здесь растут вовлеченные в инновационную деятельность специалисты, открывая в себе неординарные мысли. По итогам таких мероприятий нередко обнаруживаются векторы развития всей нефтегазовой отрасли. Подобные научные форумы очень значимы для раскрытия потенциала молодежи и развития производства за счет инновационных разработок, рассказал на церемонии открытия Валентин Мамаев, генеральный директор АО «Самотлорнефтегаз».

«За двадцать лет существования конференции молодыми специалистами было предложено очень много идей, которые получили жизнь в рамках нашего общества, в рамках компании «Роснефть» . Я рассчитываю на то, что в этом году работы будут, как обычно, качественные», — рассказал Валентин Мамаев.

В этом году свои научные работы представили на суд комиссии больше ста человек в одиннадцати секциях. В секции «Бурение скважин, нефтепромысловый сервис» выступал и Антон Васильев — ведущий геолог отдела планирования и мониторинга эксплуатационного бурения АО «Самотлорнефтегаз», с темой «Спуск технических стволов при ЗБС». Антон провел анализ, рассчитал и описал решение, которое позволит сэкономить значительные временные, а значит, и финансовые средства в процессе.

бурения. Еще до выступления перед судьями, члены жюри говорили, что тема Антона Васильева — одна из интереснейших на конференции, и ей стоит уделить большое внимание. Так и получилось. Молодому специалисту пришлось ответить на десяток дополнительных вопросов.

«Это показывает, что проект действительно значим для компании. Я вообще впервые участвую в таком мероприятии. Это здорово, что нас — молодых специалистов — слышат, слушают, и что наши проекты вызывают настоящее, а не поддельное внимание», — поделился мнением победитель как только спустился со сцены с дипломом.

Антон Васильев, конечно, стал не единственным обладателем первого места.

На конференции жюри отметили более пятидесяти проектов. Впереди всех ждет новый этап — научно-практическая конференция дочерних предприятий компании «Роснефть» всего западно-сибирского региона.