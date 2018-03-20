Районные соревнования по стритболу проведут в Дмитровском проезде

Районные соревнования по стритболу состоятся в Тимирязевском в ближайшую пятницу, 23 марта. Игроков будут ждать на спортивной площадке, расположенной по адресу Дмитровский проезд, дом 4. Об этом рассказал один из организаторов соревнований Роман Некрасов.

— Мероприятие пройдет в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». В соревнованиях смогут принять участие спортсмены разного возраста старше шести лет, — пояснил Роман Некрасов.

Начало в 18.00. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. (мю)