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Районные соревнования по стритболу проведут в Дмитровском проезде
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Районные соревнования по стритболу проведут в Дмитровском проезде 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Районные соревнования по стритболу состоятся в Тимирязевском в ближайшую пятницу, 23 марта. Игроков будут ждать на спортивной площадке, расположенной по адресу Дмитровский проезд, дом 4. Об этом рассказал один из организаторов соревнований Роман Некрасов.
— Мероприятие пройдет в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». В соревнованиях смогут принять участие спортсмены разного возраста старше шести лет, — пояснил Роман Некрасов.
Начало в 18.00. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. (мю)
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