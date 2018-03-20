Шоу получил предложение от «Челси»

Согласно источнику, лондонский клуб сделал предложение игроку, который, как пишут СМИ, намерен покинуть «Олд Траффорд» грядущим летом.

Отмечается, что чемпион Англии, который долгое время претендовал на Алекса Сандро из «Ювентуса», отказался от его услуг. В стане «синих» уверены, что заполучить англичанина будет намного проще.

При этом источник уверяет, что к Шоу также проявляет интерес «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что 22-летний защитник подвергся серьезной критике со стороны Жозе Моуринью и собирается уйти в другую команду.

В нынешнем сезоне футболист провел 19 матчей. Его контракт с «Юнайтед» действует до 2018 года, а трансферный лист оценивается в 15 млн евро.