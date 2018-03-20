Ещё
Шоу получил предложение от «Челси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоу получил предложение от «Челси» 

Советский спорт 2 часа назад
Согласно источнику, лондонский клуб сделал предложение игроку, который, как пишут СМИ, намерен покинуть «Олд Траффорд» грядущим летом.
Отмечается, что чемпион Англии, который долгое время претендовал на Алекса Сандро из «Ювентуса», отказался от его услуг. В стане «синих» уверены, что заполучить англичанина будет намного проще.
При этом источник уверяет, что к Шоу также проявляет интерес «Ньюкасл».
Ранее сообщалось, что 22-летний защитник подвергся серьезной критике со стороны Жозе Моуринью и собирается уйти в другую команду.
В нынешнем сезоне футболист провел 19 матчей. Его контракт с «Юнайтед» действует до 2018 года, а трансферный лист оценивается в 15 млн евро.
Советский спорт: последние новости
Вячеслав Колосков: На конгрессе УЕФА встречался с англичанами - никакого негатива не было Федерация биатлона Норвегии выдвинет Бейгарда на пост президента IBU Луиджи Ди Бьяджо: Буффон вернулся, чтобы объединить сборную Италии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018232
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом10
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение