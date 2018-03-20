Егор Дугин: В серии с «Локомотивом» мы наиграли на большее, чем на 0:4

— Несмотря на вылет из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, можете ли вы сказать, что сезон был успешным для «Торпедо»? — Оценку, наверно, лучше ставить тренерам. А так хотелось бы более ровного сезона, более стабильного, потому что у нас были спады по ходу чемпионата. Мы не могли забить, проигрывали 5-6 матчей подряд, по результативности где-то нам не везло весь сезон. Мы ведь не так много забили в лиге. Не скажу, что удачный сезон у команды. Но есть куда стремиться, есть над чем работать.

— Чего «Торпедо» не хватило в четвертьфинале? — На мой взгляд, играли две абсолютно равных команды, одного стиля. «Локомотив» реализовал свои моменты, выжал 90-100% из своих моментов, а мы не смогли этого сделать. Но, что будет 0:4, никто и представить подобного не мог. Фарта чуть-чуть не хватило. Вроде все ребята работали, старались, создавали много моментов. Вратарь у «Локомотива» хорошо сыграл, да и защитники. В какой-то стопроцентный момент не давали бросить нам, мешали всегда. Но в плане игры, борьбы мы ничуть не уступили «Локомотиву», но счет на табло. Значит, что-то мы сделали не так. Надо делать выводы и идти дальше.

— Вообще, как считаете, могли пройти «Локомотив»? — Сто процентов могли пройти. Должны были цепляться. 0:4 — не показатель игры. Мы наиграли на большее, не на 0:4. Но везет тому, кто везет. Они продолжают играть дальше, а мы уже, грубо говоря, готовимся к следующему сезону.