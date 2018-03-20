Атлеты из России приняли участие в открытии Специальной Олимпиады Африки и средней Азии

Пятнадцать российских атлетов с ментальными нарушениями принимают участие в соревнованиях Специальной Олимпиады Африки и средней Азии в Абу-Даби, открытие которой состоялось 17 марта. Об этом сообщил президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы РФ Юрий Смирнов.

— Участие в пре-играх в Абу-Даби принимают представители более 33 стран. Атлеты из России смогут проявить себя в соревнованиях по боулингу и спортивной гимнастике. Состязания по различным видам спорта продлятся до дня закрытия — 22 марта. Российская сборная составлена по результатам всероссийских отборочных соревнований, которые прошли в Санкт-Петербурге и Костроме. В состав сборной вошли атлеты и тренеры из разных регионов России: Санкт-Петербурга, Пензенской, Воронежской, Челябинской областей и Республики Коми, — добавил Юрий Смирнов

Более 2000 атлетов и тренеров приняло участие в официальном открытии пре-игр, которое состоялось в субботу, 17 марта, в Абу-Даби (ОАЭ). Каждая делегация старалась удивить, подчеркнув свои культурно-национальные традиции. Так, сборная Специальной Олимпиады России пришла на торжественное открытие в экипировке с полюбившимся всем триколором. Форма не только эффектно смотрелась, но оказалась и максимально комфортной для столь жаркой страны. Красивый наряд гимнастки из Воронежа и кавказская папаха гимнаста из Челябинска ярко демонстрировали многонациональность и дружелюбную атмосферу России.

Торжественная церемония открытия пре-игр началась с речи президента Специальной Олимпиады Тимоти Шрайвера. Он пожелал всем успехов в предстоящих соревнованиях. Кульминацией церемонии открытия стал Специальный Олимпийский огонь, который внесли на стадион представители команд, а красочный салют — достойным завершением.

— Атлеты Специальной Олимпиады России, участвуя в таких играх, получили отличную возможность не только проявить себя в спортивных дисциплинах. Это еще и шанс расширить свой кругозор, обрести новых друзей. Ведь в нашем движении главные принципы — не только победа, но и участие в спортивных соревнованиях. И каждый атлет Специальной Олимпиады — уже победитель. Таким образом, спортсмены с особенностями развития делают важный шаг для своей интеграции в общественную жизнь, — подчеркнул президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы РФ Юрий Смирнов.

Через год Объединённые Арабские Эмираты примут у себя летние Всемирные игры Специальной Олимпиады.

Специальная олимпиада — международная организация, занимающаяся вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.