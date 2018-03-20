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Почему кикбоксеры Архангельска считают своим талисманом рысь?
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Почему кикбоксеры Архангельска считают своим талисманом рысь? 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Читал, что у турнира первенства Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в Архангельске появился свой талисман — рысь. Почему именно это животное?
Ф. Мамаев, Архангельск
Отвечает президент Федерации кикбоксинга Архангельской области Владимир Шубный:
— Рысь — это наш северный хищник, который обладает силой, ловкостью, боевым характером. В то же время это очень умный зверь. Уметь думать — важное качество на ринге. Рысь никогда не нападает открыто, она предпочитает подкараулить дичь в засаде либо подобраться к ней на максимально небольшое расстояние, выгодное для молниеносного броска.
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