Почему кикбоксеры Архангельска считают своим талисманом рысь?

Читал, что у турнира первенства Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в Архангельске появился свой талисман — рысь. Почему именно это животное?

Ф. Мамаев, Архангельск

Отвечает президент Федерации кикбоксинга Архангельской области Владимир Шубный:

— Рысь — это наш северный хищник, который обладает силой, ловкостью, боевым характером. В то же время это очень умный зверь. Уметь думать — важное качество на ринге. Рысь никогда не нападает открыто, она предпочитает подкараулить дичь в засаде либо подобраться к ней на максимально небольшое расстояние, выгодное для молниеносного броска.