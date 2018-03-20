Головин: лучший игрок ЦСКА? Сейчас, наверное, Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о положительных качествах команды, адаптации в ней, а также выделил сильнейшего игрока «армейцев».

«Ценю, что в ЦСКА есть коллектив. В некоторых командах старики — в основном иностранцы. А у нас это русские игроки, из которых состоит костяк. Это нравится больше всего.

На адаптацию потребовалось очень много времени — около года. Чувствовал себя не в своей тарелке и только спустя год раскрепостился.

Лучший игрок ЦСКА? Сейчас, наверное, Дзагоев», — сказал Головин в интервью официальному каналу ЦСКА в YouTube.