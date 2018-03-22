Полузащитник ЦСКА попал в список ТОП-5 самых талантливых молодых игроков на ЧМ-18

Авторитетное итальянское спортивное издание Sport Mediaset включило полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина в рейтинг самых талантливых молодых игроков, которых можно будет увидеть на ближайшем чемпионате мира. Помимо 21-летнего российского хавбека, в рейтинг вошло ещё всего четыре футболиста.

Среди сильных сторон Головина издание отмечает такие качества, как прекрасное виденье поля и техника работы с мячом.

Помимо Головина в список ТОП-5 талантливых молодых футболистов также попали Федерико Вальверде (сборная Уругвая, «Депортиво»), нападающий Димитри Оберлин (сборная Швейцарии, «Базель»), Онинье Ндиди Вильфред (сборная Нигерии, «Лестер Сити») и Ирвин Лосано (сборная Мексики, ПСВ).

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