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Мужчина-инвалид во время футбола «чудесно исцелился»
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Мужчина-инвалид во время футбола «чудесно исцелился» 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Курьезный случай произошел на одном из футбольных матчей. Один из болельщиков на инвалидной коляске во время скандирования толпы неожиданно встал и присоединился к фанатам. Видео случившегося снял один из очевидцев и выложил в соцсетях, сообщает The Sun.
«Чудесное исцеление» произошло во время матча между футбольными клубами «Плимут Аргайл» и «Бристол Роверс». По словам одного из фанатов, он сидел на трибунах, когда увидел катящегося по проходу пожилого мужчину на инвалидной коляске.
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Мужчина какое-то время смотрел на игру, а затем во время скандирования толпы вскочил и присоединился к болельщикам. Он бегал возле трибун и пел.
Этот инцидент удивил зрителей и пользователей соцсетей, они назвали это действительно странным чудесным исцелением.
Впрочем, в дальнейшем выяснилось, что это была неудачная шутка. Как оказалось, пожилой мужчина совершенно здоров, он просто позаимствовал коляску у одного из болельщиков.
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