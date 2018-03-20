Мужчина-инвалид во время футбола «чудесно исцелился»

Курьезный случай произошел на одном из футбольных матчей. Один из болельщиков на инвалидной коляске во время скандирования толпы неожиданно встал и присоединился к фанатам. Видео случившегося снял один из очевидцев и выложил в соцсетях, сообщает The Sun.

«Чудесное исцеление» произошло во время матча между футбольными клубами «Плимут Аргайл» и «Бристол Роверс». По словам одного из фанатов, он сидел на трибунах, когда увидел катящегося по проходу пожилого мужчину на инвалидной коляске.

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Мужчина какое-то время смотрел на игру, а затем во время скандирования толпы вскочил и присоединился к болельщикам. Он бегал возле трибун и пел.

Этот инцидент удивил зрителей и пользователей соцсетей, они назвали это действительно странным чудесным исцелением.

Впрочем, в дальнейшем выяснилось, что это была неудачная шутка. Как оказалось, пожилой мужчина совершенно здоров, он просто позаимствовал коляску у одного из болельщиков.

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