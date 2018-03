Испанцы представили гостевую форму ЧМ-2018 (фото)

Гостевая форма испанцев выполнена в белом цвете с красными вставками.

Photo Gallery: Spain unveil their new away kit ahead of #Russia2018WorldCup #WC2018 🇪🇸https://t.co/sOY1KZDwpU pic.twitter.com/vZNYPCFr9m

— AS English (@English_AS) 20 марта 2018 г.

Сборная Испании на чемпионате мира-2018 выступит в группе B с командами: Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).