В Татарстане прошел хоккейный турнир среди юнармейцев

Соревнование прошло при поддержке военного комиссариата Республики Татарстан, спортивного агентства «Вектор спорта» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В Казани прошел Всероссийский детский турнир по хоккею с шайбой среди юнармейских отрядов из Татарстана.

Мероприятие проходило на базе детско-юношеской спортивной школы «Зилант», девизом соревнований стал слоган «Юнармейцы — поколение чемпионов».

Соревнование прошло при поддержке военного комиссариата Республики Татарстан, спортивного агентства «Вектор спорта» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По итогам соревнований первое место завоевала команда «Танкоград» из Челябинска, второе место — у команды «Ак Барс» из Казани, третье место — у «Ижстали» из Ижевска.