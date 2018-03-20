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В Татарстане прошел хоккейный турнир среди юнармейцев
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В Татарстане прошел хоккейный турнир среди юнармейцев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнование прошло при поддержке военного комиссариата Республики Татарстан, спортивного агентства «Вектор спорта» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В Казани прошел Всероссийский детский турнир по хоккею с шайбой среди юнармейских отрядов из Татарстана.
Мероприятие проходило на базе детско-юношеской спортивной школы «Зилант», девизом соревнований стал слоган «Юнармейцы — поколение чемпионов».
Соревнование прошло при поддержке военного комиссариата Республики Татарстан, спортивного агентства «Вектор спорта» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
По итогам соревнований первое место завоевала команда «Танкоград» из Челябинска, второе место — у команды «Ак Барс» из Казани, третье место — у «Ижстали» из Ижевска.
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