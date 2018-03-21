Доноров первой, третьей и четвертой групп ждут на станции переливания крови

Пополнить банк крови просят вологжан медики. На станции переливания крови особенно ждут обладателей первой отрицательной, третьей положительной и отрицательной, четвертой отрицательной групп.

Как отмечается на сайте медучреждения, таким донорам до 23 марта не требуется предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Забор жизненной жидкости производится с 8 до 11 часов на Ветошкина, 55.

Согласно донорскому светофору, размещенному на сайте станции переливания, в достаточном количестве сейчас имеется кровь второй группы положительного резуса. Недостаточно первой положительной, второй отрицательной, четвертой положительной. А вот первой отрицательной, третьей отрицательной и положительной, четвертой отрицательной уже дефицит.