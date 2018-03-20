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Масленица по-испански: праздник огня в Валенсии
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Масленица по-испански: праздник огня в Валенсии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Испании прошел ежегодный фестиваль Las Fallas. Праздник сравним с нашей Масленицей и знаменует конец зимы. Главное действие фестиваля — сжигание сделанных вручную больших фигур «фальяс». Это ростовые куклы, которые изображают героев сказок, мультсериалов, политиков и даже футболистов. В этом году особое внимание публики привлекали фигуры игроков «Барселоны» и мадридского "Реала" — Жерара Пике, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Всего было сожжено более 300 композиций.
Праздник прошел при усиленных мерах безопасности из-за угрозы терактов. И даже порох, предназначенный для пиротехнического шоу, перевозился под охраной полиции. К счастью, едва ли не единственным громким правонарушением стало похищение с улиц Валенсии в ночь накануне фестиваля одной из фигур «фальяс» в виде собаки.
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