Масленица по-испански: праздник огня в Валенсии

Жерара Пике, Серхио Рамоса и В Испании прошел ежегодный фестиваль Las Fallas. Праздник сравним с нашей Масленицей и знаменует конец зимы. Главное действие фестиваля — сжигание сделанных вручную больших фигур «фальяс». Это ростовые куклы, которые изображают героев сказок, мультсериалов, политиков и даже футболистов. В этом году особое внимание публики привлекали фигуры игроков «Барселоны» и мадридского "Реала" Криштиану Роналду . Всего было сожжено более 300 композиций.

Праздник прошел при усиленных мерах безопасности из-за угрозы терактов. И даже порох, предназначенный для пиротехнического шоу, перевозился под охраной полиции. К счастью, едва ли не единственным громким правонарушением стало похищение с улиц Валенсии в ночь накануне фестиваля одной из фигур «фальяс» в виде собаки.