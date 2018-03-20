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Видео дня: 9 вещей, которые помогут уснуть всегда и везде (о, да!)
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Видео дня: 9 вещей, которые помогут уснуть всегда и везде (о, да!) 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Спросите себя, как часто бывают ситуации, когда было бы здорово воспользоваться вынужденным ожиданием и вздремнуть, но обстановка к этому не располагает?
Playboy представляет вашему вниманию видео со списком абсолютно волшебных предметов, которые помогают уснуть всегда и везде.
«Сон для слабаков», — обычно так пытаются говорить люди с красными глазами, которые вот-вот рухнут на пол без сознания. Если вы устали быть этим человеком, возможно, пора задуматься о том, как создать комфортную обстановку, чтобы облегчить сон в общественном месте.
При этом надо понимать, что даже самая удобная подушка или подставка для головы (и прочие устройства из видео), не помогут, если вы не сумеете настроиться на сон.
Вот пара универсальных советов, которыми всегда можно воспользоваться:
не пейте чай или кофе, если собираетесь вздремнуть в ожидании вашего самолета/поезда;
поставьте будильник на время начала посадки, чтобы не нервничать во время сна  не листайте соцсети, лучше откройте «ту самую» длинную умную статью, до которой у вас не доходили руки или почитайте книгу
не забывайте про такие простые предметы, как беруши, маска для сна и подушка под голову
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