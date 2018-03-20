Женская баскетбольная команда Восточного Дегунина вышла в финал первенства России

Команда девушек 2005 г. р. из Тимирязевской баскетбольной школы в Восточном Дегунине прошла в финал первенства России. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Ирина Понкратова.

— Тренер команды Анаит Саядян долго не могла выбрать, кого можно назвать лучшим игроком полуфинала, — рассказала Понкратова. — Это было очень трудно, потому что вся команда играла достойно. Наши девочки молодцы!

Она также выразила особую благодарность тренеру Константину Бабынину за помощь в подготовке и проведении игр.

Напомним, Тимирязевская баскетбольная школа находится по адресу ул. 800-летия Москвы, 7б. (мю)