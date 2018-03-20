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Саша Обрадович: «Локомотив» не показал лучшей игры, но добился результата"
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Саша Обрадович: «Локомотив» не показал лучшей игры, но добился результата" 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович после первого матча полуфинальной серии Еврокубка против итальянской «Реджо-Эмилии» (82:65) отметил, что итальянская команда является непростым соперником. По его словам, краснодарцы сегодня не показали своей лучшей игры, но добились результата.
— Как и ожидалось, в полуфинале игры нервные для обеих сторон, — приводит пресс-служба «Локо» слова Обрадовича. — «Реджо-Эмилия» непростой соперник, они прекрасно выполняют тактические перестроения в защите, и, возможно, в первой половине мы плохо на это реагировали.
Впереди нас ждет долгая дорога. «Эмилия» на своем пути обыграла много фаворитов, но мы знаем, что нас ждет в Италии. После некоторого спада в командной атмосфере нам важно было победить. Возможно, мы не показали свою лучшую игру, но смогли добиться нужного результата.
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