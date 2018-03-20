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В трансляциях сёрфинга станут меньше показывать участниц в бикини с вырезом
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В трансляциях сёрфинга станут меньше показывать участниц в бикини с вырезом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Компании, транслирующие соревнования по сёрфингу в рамках Мировой лиги сёрфинга, получили инструкции акцентировать внимание не на фигурах женщин-участниц, а на их технике. Организация обратилась к вещателям с просьбой не делать крупные планы спортсменок, выступающих в бикини с высоким вырезом.
Теперь будет больше крупных планов спортсменок, выступающих в специальных шортах без вырезов.
«Операторов проинструктировали не делать крупных планов при показе спортсменок, которые поворачиваются задом в ходе выступления», — сообщает Stab Magazine.
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