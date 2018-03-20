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Самые дорогие билеты Универсиады-2019 будут стоить 7 тыс. рублей на церемонию открытия
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Самые дорогие билеты Универсиады-2019 будут стоить 7 тыс. рублей на церемонию открытия 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Самые дорогие билеты на Универсиаду-2019 в Красноярске будут распространяться на торжественную церемонию открытия. Они будут стоить от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания региона со ссылкой на дирекцию Игр.
"Стоимость билетов на спортивные состязания начинается от 100 рублей (на отборочные соревнования — от 100 до 250, на полуфиналы и финалы — от 250 до 1 000). Стоимость билетов на церемонию открытия составляет от 1 500 до 7 000 рублей, на церемонию закрытия — от 1000 до 6 000", — говорится в сообщении.
Для детей и инвалидов первой группы будет предусмотрен свободный вход. Скидки предусмотрены инвалидам II и III групп, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и студентам. Всего будет выпущено 560 тысяч билетов, из них 380 тыс. будут в свободной продаже, для аккредитованных клиентских групп будет выпущено 180 тыс. билетов.
Продажа билетов через интернет уже стартовала, на данный момент продано 5 665 билетов. В сентябре будет открыта продажа в главном билетном офисе.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Игр выступит компания «Норильский никель».
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