Спортсмены из Балашихи вошли в состав сборной России по кикбоксингу

Семь спортсменов из школы боевых искусств в Балашихе вошли в состав сборной России по кикбоксингу. Об этом сообщил директор школы Дмитрий Яковлев.

Команда нашей школы из 20 человек составила основу сборной Московской области по кикбоксингу. По итогам чемпионата и первенства России в Одинцове семеро наших бойцов показали себя с наилучшей стороны и вошли в национальную сборную по кикбоксингу

Он добавил, что балашихинцам пришлось выдержать серьезную конкуренцию, так как в соревнованиях участвовали более 600 кикбоксеров из 35-ти регионов страны. Теперь спортсмены будут отстаивать честь страны на чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет в сентябре 2018 года в Италии.

Глава Балашихи Сергей Юров пожелал спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях.

Наши спортсмены — гордость Балашихи. Они прославляют город не только в стране, но и за ее пределами. Желаю ребятам успешно выступить на чемпионате мира, продемонстрировать силу, технику, мастерство и представить Балашиху с самой лучшей стороны

— Сергей Юров.

Школа боевых искусств Дмитрия Яковлева работает в Балашихе с 2006 года. Команды учреждения по кикбоксингу и тхэквондо входят в тройку сильнейших в России