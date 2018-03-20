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Спортсмены из Балашихи вошли в состав сборной России по кикбоксингу
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Спортсмены из Балашихи вошли в состав сборной России по кикбоксингу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Семь спортсменов из школы боевых искусств в Балашихе вошли в состав сборной России по кикбоксингу. Об этом сообщил директор школы Дмитрий Яковлев.
Команда нашей школы из 20 человек составила основу сборной Московской области по кикбоксингу. По итогам чемпионата и первенства России в Одинцове семеро наших бойцов показали себя с наилучшей стороны и вошли в национальную сборную по кикбоксингу
Дмитрий Яковлев.
Он добавил, что балашихинцам пришлось выдержать серьезную конкуренцию, так как в соревнованиях участвовали более 600 кикбоксеров из  35-ти  регионов страны. Теперь спортсмены будут отстаивать честь страны на чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет в сентябре 2018 года в Италии.
Глава Балашихи Сергей Юров пожелал спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях.
Наши спортсмены — гордость Балашихи. Они прославляют город не только в стране, но и за ее пределами. Желаю ребятам успешно выступить на чемпионате мира, продемонстрировать силу, технику, мастерство и представить Балашиху с самой лучшей стороны
— Сергей Юров.
Школа боевых искусств Дмитрия Яковлева работает в Балашихе с 2006 года. Команды учреждения по кикбоксингу и тхэквондо входят в тройку сильнейших в России
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