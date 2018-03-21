Ростов-на-Дону во время ЧМ-2018 посетит ряд иностранных делегаций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости . Ряд делегаций иностранных государств планируют посетить Ростовскую область в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, что можно использовать для расширения деловых связей региона, сообщает правительство области.

"В настоящее время ряд делегаций иностранных государств планируют посетить Ростовскую область в рамках чемпионата. Возможен визит президента Швейцарской Конфедерации в Ростов", — сказал замгубернатора области Юрий Молодченко на заседании правления торгово-промышленной платы региона.

В первом матче мундиаля на «Ростов Арене» 17 июня сыграют сборные Бразилии и Швейцарии.

Замгубернатора напомнил, что в рамках переговоров с представителями посольства Швейцарии, которые прошли в феврале, обсуждалась реализация в Ростовской области проекта в сфере утилизации медицинских отходов, имеющего в том числе большой социальный и экологический эффект.

"В ближайшее время мы ожидаем южнокорейскую бизнес-миссию. Для нас юго-восточный регион является очень перспективным", — отметил Молодченко. Он добавил, что в рамках чемпионата мира Ростовскую область посетит много зарубежных предпринимателей, которые откроют для себя деловые перспективы сотрудничества с областью.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового этапа: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), а также матч 1/8 финала (2 июля).

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