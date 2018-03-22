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В больницах Ростова-на-Дону во время ЧМ-2018 будут работать англоязычные волонтеры
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В больницах Ростова-на-Дону во время ЧМ-2018 будут работать англоязычные волонтеры 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Волонтеры со знанием английского и других иностранных языков будут работать в больницах Ростова-на-Дону во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам в четверг замминистра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.
"Во всех медицинских организациях, которые будут участвовать (обслуживать) в чемпионате мира, будут находиться волонтеры, владеющие иностранными языками, в том числе медперсонал будет максимально подготовлен, чтобы понимать о чем речь", — сказал он.
По данным регионального минздрава, в рамках подготовки к чемпионату мира в Ростовской области закупили 40 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Также ранее медицинские учреждения, которые будут обслуживать спортсменов, оснастили компьютерными и магнитно-резонансными томографами, аппаратами УЗИ, искусственной вентиляции легких. На подготовку инфраструктуры здравоохранения выделили более 900 млн рублей.
В период проведения в Ростове-на-Дону чемпионата мира по футболу все экстренные службы, в том числе медицинские, будут работать в усиленном режиме. Также предусмотрели резерв коек, усиление дежурных смен персонала, работы службы скорой медицинской помощи города, создание запаса медикаментов и расходных материалов, добавили в министерстве. Около 20 мобильных медицинских бригад сформируют для работы на стадионе «Ростов-Арена» во время матчей турнира.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.
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