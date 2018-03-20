Во время ЧМ-2018 в Ростов могут приехать 5 глав иностранных государств

Грядущим летом во время проведения Чемпионата мира по футболу в Ростов-на-Дону могут приехать главы пяти иностранных государств, матчи которых состоятся в донской столице. Об этом сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на слова заместителя донского губернатора Юрия Молодченко. В частности, предварительно о приезде сказали президенты Южной Кореи и Швейцарии.

В настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией по поводу приезда членов королевской семьи. Планируется, что визиты глав государств будут сопровождаться бизнес-миссиями. В тоже время, Исландия скорее всего будет бойкотировать Мундиаль вслед за Великобританией. Важно отметить, что бойкот не коснется футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе в Ростове. Донская столица примет четыре матча групповой серии 17, 20, 23 и 26 июня (Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика, Исландия и Хорватия соответственно, а также матч 1/8 финала (2 июля).