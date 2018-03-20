Ещё
Путин призвал МИД усилить работу по борьбе с допингом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин призвал МИД усилить работу по борьбе с допингом 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил о том, что Министерству иностранных дел (МИД) страны необходимо активизировать работу по совершенствованию на площадке ЮНЕСКО Международной конвенции о борьбе с допингом. Слова главы государства приводит ТАСС.
"МИДу России, который успешно помогал нашим ребятам в Южной Корее, следует на системном уровне активизировать работу в комиссии России по делам ЮНЕСКО в целях совершенствования Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и добиваться, чтобы правила здесь были справедливыми и абсолютно прозрачными", — сказал президент добавив, что власти продолжат «отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей».
Ранее Путин заявил о том, что российские паралимпийцы справились с эмоциональным прессингом.
Газета.Ru: последние новости
Песков отреагировал на слова Макаревича о россиянах Фанату "Спартака" придется жениться из-за вратаря Селихова Коста: сборной Бразилии будет сложно заменить Неймара в матче с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018230
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом9
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение