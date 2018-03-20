«Рубин»: Если не удастся найти взаимопонимания с Ахметовым, будем защищать свои интересы в правовом поле 

Ахметов покинул «Рубин» в качестве свободного агента
«21 февраля 2018 года Бюро Исполкома РФС разрешило футбольному клубу «Рубин» провести процедуру замены юридического лица с изменением статуса муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. Замена юридического лица необходима для перехода от муниципальной формы собственности к частной. В рамках данной процедуры клуб должен был обеспечить перевод всех работников в новое юридическое лицо с сохранением текущих условий контрактов, включая зарплату и сроки. Все футболисты клуба подписали необходимые для перевода документы, кроме Ильзата Ахметова. Футбольный клуб «Рубин» выполнил все требования РФС, переоформил лицензию РФС на новое юридическое лицо, и 16 марта 2018 года решением Бюро Исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО «ФК „Рубин“ является полным спортивным правопреемником МАУ „ФК „Рубин“, к нему перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта. В связи с отказом подписать необходимые документы футболист Ильзат Ахметов не смог принять участие в матче „Рубин“ — “Спартак», чем поставил в неудобное положение тренерский штаб и партнеров по команде. Футбольный клуб «Рубин» в ближайшее время рассмотрит данное поведение футболиста и примет решение относительно возможности применения дисциплинарных санкций. В связи с различными сообщениям в СМИ о том, что Ильзат Ахметов может бесплатно покинуть «Рубин» и перейти в другую команду РФПЛ, футбольный клуб «Рубин» официально заявляет, что переход футболиста в другую команду будет расцениваться как существенное нарушение принципа стабильности трудовых отношений в футболе, которое влечет за собой компенсацию за нарушение контракта, а также применение дисциплинарных санкций к футболисту в виде дисквалификации и к его новому клубу в виде запрета на регистрацию новых игроков. Ильзат Ахметов является воспитанником нашего клуба, тренерский штаб возлагает на него большие надежды, а руководство клуба верит в то, что Ахметов в скором будущем станет лидером команды. Однако, если в ближайшее время с футболистом не удастся найти взаимопонимания, «Рубин» будет вынужден защищать свои интересы в правовом поле. Также службой безопасности клуба ведется проверка в отношении влияния на футболиста нелицензированных посредников. Результаты данной проверки будут переданы в Комиссию РФС по работе с посредниками", — приводится текст заявления на официальном сайте клуба.