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«Не нравился внешне». Навка рассказала о начале отношений с Песковым
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«Не нравился внешне». Навка рассказала о начале отношений с Песковым 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам фигуристки, с будущим супругом она познакомилась на дне рождения общего друга. Песков долгое время не мог добиться от Навки ответных чувств. Об этом она сообщила в эфире программы «Секрет на миллион», которая вышла 17 марта.
«Сначала было приятно, конечно, что такой человек обратил внимание, но он совершенно не нравился мне внешне. На тот момент я, глупая девочка, думала, что он — не мой типаж. Это однозначно не любовь с первого взгляда», — отметила спортсменка.
Также Навка добавила, что пресс-секретарю президента России удалось завоевать ее вниманием и интеллигентностью: «Я очень долгое время сторонилась, но потом вдруг что-то щелкнуло».
Как писал «ФедералПресс» ранее, общая дочь Навки и Пескова Надежда учит китайский язык.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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