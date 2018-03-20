Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»

При Моуринью результаты «Юнайтед» действительно пошли вверх. При этом атмосферу вокруг клуба вряд ли можно назвать положительной. «МЮ» выглядит лучше, чем при горе-тренере Мойесе и супер-тактике ван Гале, но по-прежнему не может достичь того уровня, куда так сильно стремится. Манкунианцы прогрессируют, но слишком медленно и не без проблем.

При этом большая часть ошибок допущены не игроками и даже не руководством, а самим Моуринью. Совсем недавно португалец выдал 12-минутный спич о недостатках и ошибках других. Но именно провалы «Особенного» стоят для «МЮ» очень и очень дорого. Пример? Из последних — вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Какие еще ошибки допустил Моуринью? Считаем.

5. Автобус

Это основная черта футбола Моуринью. И пока «Юнайтед» побеждает, это не является проблемой. Аргумент сторонников «Особенного» таков: сэр Алекс Фергюсон также порой играл в оборонительный футбол, так почему мы должны за это критиковать Моуринью?

Отвечаем: команды Фергюсона могли играть как в контратакующем стиле (2007/08 и 2008/09), так и в атакующем (2009/10, 2010/11). Если стиль игры вашей команды основан на крепкой обороне, то вы не думаете ни о чем, кроме результатов. Вы готовы за них умереть. Потери очков и вылеты из турниров становятся бессмысленными, поскольку вы ничего не строите, вы просто играете ради того, чтобы побеждать.

При Моуринью «МЮ» идет от матча к матчу, думаю исключительно о том, как победить. Часто этот выбор — неверный. Помните, как в октябре «Юнайтед» приехал в «Ливерпуль», чтобы отстоять 0:0 и даже не пытался победить? Или совсем недавно — «Юнайтед» 180 минут бодался с «Севильей», будто играл с «Барселоной» времен Хосепа Гвардиолы.

4. Хороший полицейский

Когда стало известно о назначении Моуринью на пост менеджера «МЮ», в памяти были свежи его провал в «Челси» и сексистский скандал с Евой Карнейро — в прессе об этом только и говорили. Пятаясь бороться с (оправданной) критикой, Моуринью в первые дни на «Олд Траффорд» решил сыграть «хорошего полицейского».

Он не вел себя с игроками, как прежде, заявив, что даст шанс каждому. Жозе передал Эду Вудворду список игроков, в котором было всего четыре фамилии, будто той команде требовалось всего четыре новичка. Португалец отказался от тотальной «чистки», и это, кажется, было пиар-ходом.

Но это не то, что требовалось «дьяволам». Во-первых, в клубе были игроки, с которыми нужно было расстаться. Во-вторых, четыре новичка — это слишком мало для того «Юнайтед». Все ждали революцию, но Моуринью, желавший быть хорошим для всех, отказался от этой затеи, и теперь клуб пожинает плоды.

3. Схема 4-2-3-1 Это простая ошибка, но она очень беспокоит. Лучшие игроки сегодняшнего «МЮ» — Поль Погба Алексис Санчес . Ни французу, ни чилийцу не подходит схема 4-2-3-1, которую использует Моуринью. Погба прекрасно чувствует себя в схеме 4-3-3 — тогда у него есть достаточно свободного пространства. Санчесу подходит 3-4-2-1, но он может проявить себя и в схеме 4-3-3 на позиции правого вингера. Моуринью, тем не менее, продолжает упорно делать ставку на 4-2-3-1.

2. Пикап-мастер

Неггинг, для тех, кто не знает, это техника пикапа, которая заключается в принижении женщины во время общения с целью создания у нее неуверенности в себе. Это довольно отвратительно, и это то, что Моуриньо делает с тех пор, как получил работу в «Юнайтед».

После своего назначения Жозе говорил о великом наследии и тому подобном, но в последнее время он регулярно указывает на недавние неудачи клуба, пытаясь позиционировать себя как одного-единственного, кто мог бы спасти «Юнайтед» от позора.

Это началось после поражения от «Севильи» в 1/8 финала ЛЧ — соперника, которого «МЮ» должен был проходить на одной ноге. В итоге манкунианцам еще повезло проиграть 1:2 — могло быть намного хуже. После этого Моуринью «включил» пикап-мастера и выдал ту самую речь, о которой мы уже говорили.

«Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и "Реалом" , выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось». Это, согласитесь, довольно удивительный способ говорить о клубе, который в последнее десятилетие был в финале Лиги чемпионов трижды — как и местные завсегдатаи «Реал» и «Барселона». Клуб, который даже с Дэвидом Мойсом дошел четвертьфинала.

Моуринью описал «Севилью» как «более опытного европейского бойца за последние семь лет». Это верно, но почему он говорит о семи годах? И почему бы не отметить, что большинство лидеров той «Севильи» уже покинули клуб? И то, что « Манчестер Юнайтед » — гораздо более талантливая команда? Моуринью делает все возможное, чтобы болельщики не верили в свою команду и при этом считали португальца «спасителем».

Марсьялем 1. Игры разума с Погба, Шоу

Если все предыдущие ошибки были допущены на поле, то одна (но самая большая) — за его пределами. Речь о том, как португалец относится к некоторым игрокам. Некоторые называют его поведение не иначе как буллингом. Сколько раз он критиковал Люка Шоу и Антони Марсьяля? Вербально и другими способами.

Еще был Мхитарян. Армянину, который считался лучшим игроком Бундеслиги до переезда в Англию, доставалось больше других. Многие полагали, что Генрих психологически не справился с давлением тренера.

Когда Мхитаряна обменяли на Алексиса Санчеса, «жертвой» Моуринью стал Поль Погба. Ему нужна была новая жертва, и, похоже, он решил, что лучшим кандидатом на эту роль будет лучший игрок «МЮ». Решение иметь козла отпущения — ужасно, решение сделать им Погба — безумие. Моуринью критиковал Погба тогда, когда вся команда играла из рук вон. Он заменил его спустя 60 минут в игре с «Тоттенхэмом», хотя команде нужно было забивать два мяча. Потом он заменил его на Скотта Мактоминея — это можно назвать мастер-классом мелочности.

Отношение Моуринью привело к тому, что Погба и Марсьяль растеряли форму, а у Шоу просто нет будущего в клубе. Моуринью весь первый тайм кубкового поединка с «Братойном» орал на Шоу, а после перерыва вовсе его заменил, хотя Люк на самом деле играл не так уж плохо.

Потеря Шоу не станет серьезным ударом для «МЮ», но если критика Моуринью заставит задуматься об уходе Погба и Марсьяля (сейчас это не кажется чем-то сверхъестественным), то даже самые преданные фанаты португальца будут вынуждены признать, что Жозе совершил чудовищную ошибку.

Мохаммед Батт, Squawka