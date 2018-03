Число запросов на получение убежища в ЕС за год упало вдвое

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости . Число запросов на получение убежища в Евросоюзе упало в прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом, говорится в Twitter еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса.

"Наши общие усилия по управлению миграцией в ЕС приносят плоды. Число заявок на предоставление убежища в 2017 году упало на 50% по сравнению с 2016 годом и (находится на — ред.) аналогичном 2014 году уровне. Другими словам, мы находимся на докризисном уровне", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Евростата, за прошлый год было подано порядка 650 тысяч запросов на получение убежища в странах Евросоюза от тех, кто впервые обращается с подобным запросом, тогда как в 2016 году их число составляло более 1,2 миллиона. Пик запросов приходился на 2015 и 2016 годы, отмечает Евростат.

Our collective efforts to manage #migrationEU are bearing fruit. Asylum applications in 2017 fell by 50% compared to 2016, and are similar to those in 2014. In other words, we are at pre-crisis levels. Important to solidify this progress now, and share responsibility fairly. https://t.co/0fsza5lDeM

