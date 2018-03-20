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Движение у стадиона «Лужники» ограничат 23 марта
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Движение у стадиона «Лужники» ограничат 23 марта 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В районе стадиона «Лужники» в ближайшие дни будет изменена схема движения в связи матчем Россия — Бразилия, который пройдет 23 марта. С 6 утра пятницы и до окончания матча перекроют движение от Ростовской до Фрунзенской набережной? и все выезды на эти набережные, включая выезды из дворов. Частично закроют и Хамовнический вал. Также односторонними станут некоторые улицы вокруг стадиона «Лужники». На некоторых участках проезд будет возможен только для местных жителей. Однако надо иметь ввиду, что на некоторых улицах ограничения могут действовать уже с четверга. Все подробности — на сайте Mos.ru.
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