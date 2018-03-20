С 22 по 25 марта в Мончегорске на горнолыжном склоне горы Нюдайвенч состоятся соревнования по горнолыжному спорту 58 Праздника Севера…

В соревнованиях примут участие 100 юных горнолыжников из 6 муниципальных образований Мурманской области: городов Мончегорска, Кировска, Мурманска, Апатиты, Полярных Зорь и Кольского района, а также из Москвы и Калужской области.

В течение четырех дней спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет будут соревноваться в дисциплинах супер-гигант, слалом-гигант и слалом.

Победители и призёры будут награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся — компании «Новатэк-Мурманск».

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.

Горнолыжный спорт в программе Праздника Севера учащихся с 1962 года. Идея включения в программу Праздника Севера учащихся горнолыжного спорта принадлежит Владимиру Георгиевичу Крылову — заслуженному тренеру СССР. Он возглавлял сборную команду Мурманской области, которая заняла первое место на Спартакиаде народов СССР, подготовил около 40 мастеров спорта и нескольких чемпионов СССР.

Ученики тренера выступали на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде и Сараево. Один из них — Валерий Цыганов , в 1981 году стал первым горнолыжником СССР, выигравшим этап Кубка мира.

Воспитанники В. Г. Крылова продолжают его дело. Владимир Анатольевич Барболин (судья ВК) и Лариса Александровна Шмакова (судья ВК) на протяжении многих лет возглавляют главную судейскую коллегию Праздника севера учащихся. Светлана Рафаиловна Петухова (первый тренер Нестеренко Л. Т.) подготовила ряд выдающихся спортсменов:

Голенкова Валентина — Абсолютная чемпионка 47 и 48 Праздника Севера учащихся, в 2013 спортсменка завоевала золото в дисциплине скоростной спуск и бронзу в супергиганте на зимней Универсиаде, серебряный призер чемпионата России;

Крук Антон — абсолютный чемпион 49 Праздника Севера учащихся — — призер этапов Кубка России;

— Дегтева Дарья — абсолютная чемпионка 53 Праздника Севера учащихся — серебряный призер Чемпионата России 2014 года.