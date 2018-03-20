Значки «С Россией навсегда» будут выдавать севастопольцам 28 марта

«Сообщаю, что выдача (значков) будет со следующей среды, 28 марта, По-прежнему заверяю всех голосовавших — количество изготовленных знаков у нас соответствует количеству участников голосования, поэтому хватить должно всем», а — сказал Медведев.

Он уточнил, что нагрудные знаки, ориентировочно со следующей среды будут выдавать в муниципалитетах по адресам: проспект Октябрьской революции, 8; ул. Гоголя, 21 и ул. Горького, 3. Получить значок можно будет по предъявлению удостоверений к знаку, которые выдавались на избирательных участках.

Напомним, ранее сообщалось, что общественники предложили учредить негосударсвенную награду «Участник референдума 2014 года».

Однако, в день выборов, памятных медалей всем не хватило. Как сообщил Медведев, из-за погодных условий одна из машин везущих значки не успела доехать до города.