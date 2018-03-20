Награда за «танцующих роботов»

Фото с ресурса kvantorium33.ru В Москве прошёл X Всероссийский технологический фестиваль ROBOFEST. В нём приняли участие школьники со всех регионов Российской Федерации, в том числе и из Владимира и Коврова — учащиеся технопарка «Кванториум-33». Общее количество участников перевалило за 7 тысяч человек.

Несмотря на огромную конкуренцию наши изобретатели смогли достойно выступить и урвать несколько солидных призов. В номинации «Андроидные роботы: Танцы роботов» серебряные медали в упорной борьбе взяли Алина Беркалова и Изабелла Павлова.

Специально для этого фестиваля девчонки написали спецпрограмму, выполняя которую, робот танцевал под музыку. Воспитанницы «Кванториума» не только продумали своё выступление до мелочей, но и подошли ко всему ещё и творчески — андроиду они сшили костюмы и придумали светодиодную подсветку. В итоге судьи не могли пройти мимо танцующего робота.

Вот, что думают сами девушки о своём выступлении: «Мы достаточно долго готовились к конкурсу. На протяжении трех месяцев мы продумывали свою программу, отлаживали движения, подбирали музыку и шили костюмы. На каком-то этапе нам пришло в голову применить на роботах светодиодную подсветку. Это был очень зрелищный элемент. В первый день наши роботы показали свой танец в произвольной программе. А во второй нам была предоставлена музыка, и в течение пяти часов мы подготовили танец обязательной программы с включением элементов, за которые присуждаются баллы».

Девчонки отметили, что самое сложное — создать равновесие в танце, а также написание программы для многоборья. К слову, всего 10 баллов Алине и Изабелле не хватило до «бронзы» в этой дисциплине. Они уступили другой команде из 33 региона — «Утки» (Гращенкова Юлия и Балабан Вероника). Девушки разработали программу управления робота, позволившую за отведенное время преодолеть наибольшее число зон соревновательного полигона с различными типами заданий.