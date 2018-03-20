В Дагестане прошел первый дистанционный конный пробег

В Дагестане прошел первый дистанционный конный пробегПервый в Дагестане дистанционный конный пробег прошел сегодня на горе Тарки-тау, сообщает Федерация конного спорта республики.

«Цель мероприятия — популяризация конного спорта в Республике Дагестан и на Кавказе, привитие молодёжи республики спортивного образа жизни, развитие и воспитание у населения бережного отношения к природе, знакомство населения с природными и культурными памятниками Кавказа, раскрытие рекреационного потенциала, повышение мастерства у спортсменов и подготовка к предстоящим Всероссийским соревнованиям, отвлечение подрастающего поколения от криминальной среды и возрождение традиционных и национальных видов спорта», — отмечают организаторы.

Участниками пробега стали местные конные клубы: «Узден», «Джигит», «Горец» и «Ахмад», соревнование проходило на 30— километровой трассе, прилегающей по склону горы Тарки-тау. Оценивали мастерство школ и их питомцев профессиональные судьи, среди которых был и член Бюро Федерации конного спорта России Руслан Гекиев.

«Несмотря на то, что немногим ранее все лошади прошли весьма сложный маршрут поднимаясь на гору, питомцы всех участников показали прекрасные данные состояния здоровья, что придавало надежды на хорошее прохождение намеченной трассы», — сообщают в пресс-службе федерации. Фото: ФКС РД