Бойцовский клуб «Прайд Fighter» нанесли на карту омского спорта

В Городке Нефтяников открылся новый клуб, где можно будет обучиться всем тонкостям единоборств. Красную ленту перерезал выдающийся самбист Александр Пушница.

Церемония открытия клуба «Прайд Fighter» (ул. 2-я Поселковая, 55/1) состоялась 20 марта при участии министра спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца, президента региональной федерации ММА Андрея Терентьева , депутата Горсовета Дмитрия Лицкевича и почетного гражданина Омска, трехкратного чемпиона мира по самбо Александра Пушницы.

В новом зале площадью 130 м², расположенном в одном из торговых центров Омска, будут готовить бойцов смешанного стиля, панкратиона, грэпплеров и мастеров джиу-джитсу. Тренировочный костяк «Прайд Fighter»составят лицензированные специалисты клуба «Ермак», а первый бойцовский актив — их ученики.

Министр спорта Дмитрий Крикорьянц поблагодарил всех, причастных к рождению нового клуба и подчеркнул, что даже в непростых экономических реалиях механизм государственно-частного партнерства помогает развитию спорта. Право перерезать «красную ленту» министр передал Александру Пушнице, который по достоинству оценил просторный светлый зал и его оснащение.

— Смотришь вокруг, и глаз радуется. Тут действительно красиво, уютно. Завидую ребятам, которые будут здесь заниматься. Из такого зала никому не захочется уходить!

По данным федерации ММА, работающей с бойцовскими клубами как в Омске, так и районах области, «Прайд Fighter» стал 48-й структурой на территории нашего региона, где развивают смешанные единоборства.