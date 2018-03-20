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Путин пообещал отстраненным паралимпийцам сопоставимые с Играми-2018 призовые
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Путин пообещал отстраненным паралимпийцам сопоставимые с Играми-2018 призовые 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна проведет ряд соревнований, в которых смогут принять участие паралимпийцы, не допущенные до Игр в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
"Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх, но вы знаете, что за них искренне переживает вся страна", — сказал Путин.
"И мы сделаем все, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В том числе, проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане", — добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин вручил ордена и медали российским спортсменам, которые завоевали медали на Паралимпийских играх-2018.
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