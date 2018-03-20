Александр Головин: Хотелось бы дойти со сборной России минимум до полуфинала ЧМ-2018

«В ближайшее время хотелось бы принести максимальную пользу клубу и дойти со сборной России минимум до полуфинала чемпионата мира. Футбол делает меня счастливым, самым главным в этом виде спорта считаю интеллект. Меня никакие интервью не раздражают, только провокационные про переходы или недовольство партнерами. На слухи не обращаю внимания», — заявил Головин

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе россияне сыграют с командами: Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).