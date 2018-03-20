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«Билайн» представил новые тарифы «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и СМС на гигабайты и наоборот
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«Билайн» представил новые тарифы «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и СМС на гигабайты и наоборот 

Банки.ру 9 часов назад
Фото: iguides.ru
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила новые тарифы «ВСЁмоё!», в которых можно менять минуты и СМС на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы, сообщили в пресс-службе компании.
В линейку «ВСЁмоё!» входят шесть тарифов: от бюджетной «Всёшечки» до самого большого «Совсем ВСЁмоё». Решать сколько минут, гигабайт и СМС требуется и менять их соотношение смогут абоненты на тарифах «ВСЁмоё 1», «ВСЁмоё 2», «ВСЁмоё 3» и «ВСЁмоё 4».
Продуктовый виджет
«Лучше быть не лучше, чем другие, а лучше чем вчера. Мы ориентируемся на свою клиентскую базу. Основные плюсы нашей новой линейки:во-первых, это конвертер трех услуг между собой: голоса, СМС и интернет-трафика; во-вторых, максимально простые и прозрачные условия для клиентов, в третьих, возможность максимально использовать пакеты услуг и делиться этим трафиком с родными и близкими», — прокомментировала вице-президент по маркетингу массового рынка «ВымпелКома» Ирина Лебедева.
Тарифы «ВСЁмоё!» предоставляют абонентам бесплатно менять минуты и СМС на гигабайты и наоборот (количество изменений не ограничено и не увеличивает абонентскую плату); звонки внутри тарифов на территории РФ не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. С помощью услуги #можноВСЁ, которая включена в ряд новых тарифов, можно общаться в популярных соцсетях, не расходуя пакет мобильного Интернета.
Внести изменения в базовый вариант пакета можно будет в личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Билайн». Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
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