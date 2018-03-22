Новая линейка «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и СМС на интернет

Тарифы «ВСЁмоё!» отвечают актуальным потребностям всех категорий клиентов: как тех, кто предпочитает звонить, так и тех, кому в первую очередь нужен мобильный интернет. Каждый абонент может сформировать для себя оптимальное соотношение пакетов минут, мобильного интернета и смс в рамках выбранного тарифа.

«Запуск новой линейки стал важным шагом для реализации стратегии «Билайн», направленной на создание ориентированной на потребности клиентов экосистемы. Сегодня наши абоненты хотят сами решать, из чего состоит наполнение их тарифного плана и настраивать все услуги под свои потребности. И новая тарифная линейка «ВСЁмоё!» предоставляет клиентам компании возможность формировать тариф, легко управлять им в Личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Билайн», — отметила Директор по маркетингу и интегрированным коммуникациям Центрального региона ПАО «ВымпелКом» Екатерина Кудряшова.

В линейку «ВСЁмоё!» входят шесть тарифов: от бюджетной «Всёшечки» до самого большого «Совсем ВСЁмоё». Решать самим, сколько минут, гигабайт и смс им требуется и менять их соотношение смогут абоненты на тарифах «ВСЁмоё 1», «ВСЁмоё 2», «ВСЁмоё 3» и «ВСЁмоё 4», оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Например, абоненты тарифов «ВСЁмоё 1», «ВСЁмоё 2», смогут заменить полные пакеты минут и смс на мобильный интернет — это рекомендованные варианты для планшетов и модемов или роутеров соответственно.

Новые параметры сохраняются, и ежемесячные начисления трафика будут происходить согласно последним настройкам. Если выбранное соотношение пакета минут, смс и мобильного интернета не подойдет абоненту, или его предпочтения поменяются, он может снова внести изменения или вернуться к базовому варианту. Изменения наполнения тарифного пакета бесплатны для абонента, а их количество не ограничено.

По сравнению с предыдущей линейкой, в новых тарифах увеличены объемы пакетов мобильного интернета. Еще одним дополнительным бонусом будет возможность общаться с другими абонентами тарифов линейки «ВСЁмоё!», не расходуя пакет минут. Кроме того, пакетами тарифов можно делиться с другими номерами.

«Объем потребления LTE-трафика в сети «Билайн» в Республике Татарстан за последний год увеличился в 2 раза, а количество 4G-устройств у наших абонентов за этот же период возросло на 38%, — отметил территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом» Ильгиз Гибадуллин. — Новую тарифную линейку мы создавали, опираясь на предпочтения абонентов, в том числе и казанцев. Главным пожеланием было увеличение пакета интернет-трафика и возможность в любое время самим определять наполнение тарифа. Все это реализовано в новом продукте — тарифной линейке «ВСЁмоё!». Мы выпустили удобный тариф, который клиенты, надеюсь, оценят по достоинству».

В новой тарифной линейке сохраняется популярная услуга #можноВСЁ, предоставляющая безлимитный доступ к социальным сетям и прослушиванию музыки онлайн. А бесплатная опция «Добро пожаловать», которая включена в тарифные планы, дает возможность звонить в страны СНГ и ближнего зарубежья по комфортным ценам.

Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Более подробная информация о параметрах тарифных планов доступна на сайте www.beeline.ru с 20 марта 2018 года.

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