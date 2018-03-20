Отбор волонтеров для работы на чемпионате WorldSkills в Казани начнется на Урале осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. / ТАСС /. Центр «Волонтеры Урала», получивший статус ресурсного центра по набору добровольцев к чемпионату мира по профессиональным стандартам WorldSkills, который пройдет в 2019 году в Казани, осенью приступит к отбору. Соглашение о сотрудничестве центра с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» во вторник подписали в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"В рамках волонтерской программы мирового чемпионата «Волонтеры Урала» определен одним из 15 волонтерских центров для реализации проекта на федеральном уровне. Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве, в рамках которого волонтерский центр включится в подготовку мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору добровольцев. Подписание соглашения о сотрудничестве с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», соорганизатором чемпионата, и открытие ресурсного центра стали первыми официальными мероприятиями в новом статусе для центра", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что центр подготовит не менее 25 волонтеров, отбор планируется начать уже осенью. «WorldSkills Kazan 2019 — это уникальный проект, мы сможем не только обеспечить чемпионат волонтерами из Екатеринбурга, но и рассказать жителям нашего города о существовании движения WorldSkills Russia, а также повысить престиж и значимость рабочих профессий. Теперь у добровольцев нашей области есть шанс стать частью крупного события», — отметил на церемонии директор центра «Волонтеры Урала» Александр Антимонов.

В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве, в число задач ресурсного центра войдет работа по созданию условий для участия в волонтерской программе мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и включения в волонтерскую деятельность максимального количества кандидатов — это касается, в первую очередь, участия в отборе кандидатов, обучения и формирования состава команды волонтеров от региона.

Центр «Волонтеры Урала» — совместный проект УрФУ и Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Его цель — создание условий для личностного развития добровольца и популяризации волонтерского движения в университете и на территории региона.

О чемпионате

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата построят крупнейший выставочный комплекс — «Казань Экспо» площадью 55,1 гектара. Возведение площадки началось, работы планируется завершить к 2018 году.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыwoс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.