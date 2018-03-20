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В Покровском-Стрешневе с апреля заработает клуб «Арт-класс»
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В Покровском-Стрешневе с апреля заработает клуб «Арт-класс» 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №234 по адресу: улица Габричевского, дом 8 с апреля заработает клуб «Арт-класс». На бесплатные занятия приглашаются любители творчества и рукоделия в возрасте от 16 лет и старше. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Александра Филиппова.
— В неформальной обстановке молодежь и взрослые смогут изучать основы рисунка и композиции, осваивать различные формы декоративно-прикладного творчества, заниматься дизайном, общаться с единомышленниками, смотреть мастер-классы, обмениваться опытом, — пояснила Александра Филиппова.
Руководителем клуба будет квалифицированный преподаватель Юлия Удалова. Занятия будут проводиться по субботам с 16.00 до 18.00. Для участия необходима запись по телефону: 8 (499) 193-34-03.
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