В Покровском-Стрешневе с апреля заработает клуб «Арт-класс»

В библиотеке №234 по адресу: улица Габричевского, дом 8 с апреля заработает клуб «Арт-класс». На бесплатные занятия приглашаются любители творчества и рукоделия в возрасте от 16 лет и старше. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Александра Филиппова.

— В неформальной обстановке молодежь и взрослые смогут изучать основы рисунка и композиции, осваивать различные формы декоративно-прикладного творчества, заниматься дизайном, общаться с единомышленниками, смотреть мастер-классы, обмениваться опытом, — пояснила Александра Филиппова.

Руководителем клуба будет квалифицированный преподаватель Юлия Удалова. Занятия будут проводиться по субботам с 16.00 до 18.00. Для участия необходима запись по телефону: 8 (499) 193-34-03.