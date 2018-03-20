Ещё
Поль Погба: Был бы счастлив оказаться в одной команде с Неймаром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поль Погба: Был бы счастлив оказаться в одной команде с Неймаром 

Советский спорт 1 час назад
«Да, мне нравится Неймар. У него особенный стиль, а его техника вызывает восторг. Вообще, для бразильских игроков это типичная история, потому что в этой стране футбол является частью жизни для любого человека.
»МЮ" готов составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за Неймара
Когда кто-то произносит имя Неймара, то все прекрасно понимают, о ком идет речь. Был бы счастлив однажды оказаться в одной команде с ним", — приводит слова француза Sky Sports со ссылкой на TyC Sports.
Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» может оказаться на «Олд Траффорд» грядущим летом.
Советский спорт: последние новости
БК «Марафон» досрочно выплатила выигрыши по ставкам на чемпионство в АПЛ и Бунд Анастасия Меркушина: Заранее было понятно, что украинские биатлонисты в Тюмень не поедут Дуглас Коста: Заменить Неймара будет сложно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018230
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом10
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение