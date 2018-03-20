Поль Погба: Был бы счастлив оказаться в одной команде с Неймаром

«Да, мне нравится Неймар. У него особенный стиль, а его техника вызывает восторг. Вообще, для бразильских игроков это типичная история, потому что в этой стране футбол является частью жизни для любого человека.

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Когда кто-то произносит имя Неймара, то все прекрасно понимают, о ком идет речь. Был бы счастлив однажды оказаться в одной команде с ним", — приводит слова француза Sky Sports со ссылкой на TyC Sports.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» может оказаться на «Олд Траффорд» грядущим летом.