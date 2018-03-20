Ещё
Come back легендарного Трек-400
Далее:
Читайте также:
Ещё

Come back легендарного Трек-400 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
А мы напоминаем, что пятнадцать лет соревнования по ледовым трековым гонкам обходили Екатеринбург стороной, ведь эта дисциплина достаточно специфична.
Во-первых, чтобы провести данное мероприятие нужен хороший стадион с трибунами, во-вторых, большие требования к безопасности. Последние несколько лет часто говорили о том, чтобы провести подобное мероприятие в столице Урала, но всё оставалось на уровне разговоров, никто из организаторов не решался взять на себя такую ответственность.
Соревнования, которые прошли 10 марта, были сделаны, как говорится, «всем миром», многие организаторы, судьи и бизнесмены из автомобильного сообщества приняли участие в организации соревнований Трек-400 «Вечерний Екатеринбург».
«Соревнование Тек-400 «Вечерний Екатеринбург» — это зрелищная и динамичная гонка с массовым стартом по ледовому кольцу. На наши соревнования приехали автоспортсмены из Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Верхней Пышмы, Камышлова, Артёмовска и Кургана. Вообще, гонка 10 марта в Екатеринбурге побила рекорд по количеству пилотов в этом сезоне.
Несмотря на большое количество участников, спортсмены старались «ехать корректно», не ударять соперников, потому что за это по правилам соревнования спортсменов пенализируют, » — рассказывает один из организаторов гонки Катерина Кисарина.
Кроме гонки, зрителей мероприятия порадовала шоу-программа: единственный в городе театр на льду «Воскресенье» и маленькие, шестилетние фигуристы из школы фигурного катания «Айсберг».
Спортсмены показали высокий уровень водительского мастерства, красивые и захватывающие дух заезды, но самое главное, что Екатеринбург, наконец-то узнал, что такое настоящий автоспорт, накал эмоций и что такое соревнования Трек-400.
Организаторами мероприятия выступили команда Екатеринбурга Ural Auto Show и магазин для автоспорта и тюнинга «Спортлайн».
Отдельную благодарность организаторы выражают партнёрам мероприятия Генеральному партнёру ООО Компания «ОРУМ», а также официальным партнёрам: специализированному автотехцентру «Ниссан Клуб» Екатеринбург, сети круглосуточных магазинов «АвтоСпорт», первому спортивному торговому центру SILA VOLI, компании Кухни-Лайм, компании BITUMEX и транспортной компании ТРАНСВЕР.
Текст адреса:
Екатеринбург
Центр карты:
56.83963874668303,60.59927462695239
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838133349925165,60.59652804492114
Overtime.life: последние новости
Флешмоб PROТАНЦЫ Видео дня: астронавты сняли «Екатеринбург Арену» из космоса Весенний забег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018229
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом9
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение