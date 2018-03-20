Come back легендарного Трек-400

А мы напоминаем, что пятнадцать лет соревнования по ледовым трековым гонкам обходили Екатеринбург стороной, ведь эта дисциплина достаточно специфична.

Во-первых, чтобы провести данное мероприятие нужен хороший стадион с трибунами, во-вторых, большие требования к безопасности. Последние несколько лет часто говорили о том, чтобы провести подобное мероприятие в столице Урала, но всё оставалось на уровне разговоров, никто из организаторов не решался взять на себя такую ответственность.

Соревнования, которые прошли 10 марта, были сделаны, как говорится, «всем миром», многие организаторы, судьи и бизнесмены из автомобильного сообщества приняли участие в организации соревнований Трек-400 «Вечерний Екатеринбург».

«Соревнование Тек-400 «Вечерний Екатеринбург» — это зрелищная и динамичная гонка с массовым стартом по ледовому кольцу. На наши соревнования приехали автоспортсмены из Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Верхней Пышмы, Камышлова, Артёмовска и Кургана. Вообще, гонка 10 марта в Екатеринбурге побила рекорд по количеству пилотов в этом сезоне.

Несмотря на большое количество участников, спортсмены старались «ехать корректно», не ударять соперников, потому что за это по правилам соревнования спортсменов пенализируют, » — рассказывает один из организаторов гонки Катерина Кисарина.

Кроме гонки, зрителей мероприятия порадовала шоу-программа: единственный в городе театр на льду «Воскресенье» и маленькие, шестилетние фигуристы из школы фигурного катания «Айсберг».

Спортсмены показали высокий уровень водительского мастерства, красивые и захватывающие дух заезды, но самое главное, что Екатеринбург, наконец-то узнал, что такое настоящий автоспорт, накал эмоций и что такое соревнования Трек-400.

Организаторами мероприятия выступили команда Екатеринбурга Ural Auto Show и магазин для автоспорта и тюнинга «Спортлайн».

Отдельную благодарность организаторы выражают партнёрам мероприятия Генеральному партнёру ООО Компания «ОРУМ», а также официальным партнёрам: специализированному автотехцентру «Ниссан Клуб» Екатеринбург, сети круглосуточных магазинов «АвтоСпорт», первому спортивному торговому центру SILA VOLI, компании Кухни-Лайм, компании BITUMEX и транспортной компании ТРАНСВЕР.

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