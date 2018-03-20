Названы самые прибыльные игроки Европы. На первом месте не Месси и не Роналду

CIES Football Observatory провела очередное исследование, цель которого определить самых прибыльных игроков топ-5 европейских чемпионатов, сравнив разницу между текущей трансферной стоимостью того или иного футболиста и ценой, за которую нынешний клуб его приобрел.

Вы, пожалуй, удивитесь, но на первом месте рейтинга расположился 24-летний нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн . «Шпорам» не пришлось платить за своего лучшего бомбардира, поскольку он является воспитанником клуба. Сейчас его трансферная стоимость составляет 198 млн евро. И если лондонцы все-таки примут решение о его продаже, то заработают немыслимую сумму денег.

50 самых перспективных футболистов Европы по версии CIES

Вторую позицию занял аргентинский гений Лионель Месси . Однако, учитывая возраст игрока «Барселоны», потенциальная прибыль с его продажи будет постепенно уменьшаться. Представить себе, что Лео покидает столицу Каталонии сложно, особенно если знать про сумму отступных в его новом контракте — 700 млн евро.

Вы не поверите, но третье место рейтинга самых прибыльных футболистов занял еще один представитель «Тоттенхэма» — это полузащитник Деле Алли. В феврале 2015 года руководство лондонского клуба вложилось в перспективного парня, которому на тот момент было 18 лет. Алли обошелся «шпорам» в 7 млн Спустя всего три года за него можно выручить целое состояние.

Следом за Алли разместился Антуан Гризманн . Заполучить француза могут единицы. Грамотные боссы мадридского «Атлетико» в 2014 году легко отделались, заплатив жалкие 30 млн Сейчас забивной форвард стоит в пять раз дороже. Правда в новом контракте Гризманна есть важный пункт: тот, кто предложит 100 млн евро, сможет его приобрести. Похоже, этим клубом будет «Барселона».

Вторым аргентинцем в пятерке самых прибыльных футболистов стал Пауло Дибала. 40 млн евро, которые «Ювентус» не пожалел, приобретая его у «Палермо» несколько сезонов назад, были грамотным вложением. Эти деньги не идут в сравнение с тем, сколько туринцы могут на нем заработать сегодня.

Важно знать, что потенциальная стоимость игроков, публикуемая в материалах CIES, рассчитывается с помощью особого алгоритма, разработанного исследовательской группой. В наше время все больше клубов и футбольных агентств пользуются этими данными.

Ниже представлен полный список 50 самых прибыльных футболистов Европы.