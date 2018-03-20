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Мировая звезда спорта открыла обновленный спортзал в школе Советского района
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Мировая звезда спорта открыла обновленный спортзал в школе Советского района 

nn.ru 37 минут назад
Фото: nn.ru
Светлана Хоркина приехала на открытие после ремонта малого зала в школе №24 в Советском районе.
Ученики провели для чемпионки экскурсию по школьному музею, а главное — показали свои спортивные достижения.
Обновленный малый зал будет служить не только ученикам школы. В нем будут проводить секции по КУДО, художественной гимнастике, чирлидингу и роуп скиппингу.
Секции, по словам директора школы Елены Моисеевой, начнут работу в сентябре.
Но первое занятие по КУДО прошло уже сегодня. Специально для почетной гостьи ребята показали свои навыки в борьбе.
После все смогли сфотографироваться с известной спортсменкой и политиком. А спортивные ребята получили самый бесценный подарок — совет от мастера. Так, после выступления совсем еще юной гимнастки, Светлана шептала ей что-то на ушко. Та внимательно слушала наставника. Побеседовала Светлана и с командой чирлидиров, посмотрев их выступление.
— Юному спортсмену важно, чтобы ему сказали, что он все делает правильно, — рассказала о чем говорила детям Светлана. — Когда открывается спортивный объект, неважно: огромный ли это дворец спорта или малый физкультурный зал в школе, это важное событие не только для школы, а для всего региона. Здесь будут работать секции и возможно из детей, которые в них будут заниматься, вырастут новые чемпионы мира. Мы же не знаем этого пока.
На память школьникам спортсменка подарила свою книгу.
— Моя детская мечта исполнилась — я стала олимпийской чемпионкой, хотя было такое, что в меня не верили. В детстве я читала много книг о спортсменках. А теперь написала свою. Может она кому-то из вас поможет воплотить свою мечту, — сказала Светлана школьникам.
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