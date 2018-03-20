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ЦСКА поздравил Жо с днем рождения
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ЦСКА поздравил Жо с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
ЦСКА в Твиттере поздравил бывшего нападающего команды Жо с днем рождения. Сегодня бразильцу исполняется 31 год.
— Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за ЦСКА, — говорится в сообщении.
Жо выступал за армейцев с 2006 по 2008 год, став вместе с командой чемпион России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны. В настоящее время форвард является игроком японского клуба «Нагоя Грампус».
Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за #ЦСКА. Feliz aniversário! pic.twitter.com/jBIWqW9LPS
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 марта 2018 г.
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