ЦСКА поздравил Жо с днем рождения

ЦСКА в Твиттере поздравил бывшего нападающего команды Жо с днем рождения. Сегодня бразильцу исполняется 31 год.

— Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за ЦСКА, — говорится в сообщении.

Жо выступал за армейцев с 2006 по 2008 год, став вместе с командой чемпион России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны. В настоящее время форвард является игроком японского клуба «Нагоя Грампус».

Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за #ЦСКА. Feliz aniversário! pic.twitter.com/jBIWqW9LPS

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 марта 2018 г.