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Школьница из Рязанского района взяла серебро на Кубке России по восточному боевому единоборству
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Школьница из Рязанского района взяла серебро на Кубке России по восточному боевому единоборству 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанница школы №2090 имени Паперника, расположенной в Рязанском районе, стала серебряным призером Кубка России по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». Об этом сообщил представитель администрации образовательного учреждения.
— Кубок России состоялся в Москве на минувшей неделе. На соревнования съехались более 600 участников из различных регионов страны. Поздравляем нашу спортсменку и ее тренера. Желаем дальнейших побед и свершений, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа №2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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