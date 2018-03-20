Школьница из Рязанского района взяла серебро на Кубке России по восточному боевому единоборству

Воспитанница школы №2090 имени Паперника, расположенной в Рязанском районе, стала серебряным призером Кубка России по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». Об этом сообщил представитель администрации образовательного учреждения.

— Кубок России состоялся в Москве на минувшей неделе. На соревнования съехались более 600 участников из различных регионов страны. Поздравляем нашу спортсменку и ее тренера. Желаем дальнейших побед и свершений, — сказал представитель школы.

Напомним, что школа №2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)