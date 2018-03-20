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Анастасия Меркушина: Заранее было понятно, что украинские биатлонисты в Тюмень не поедут
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Анастасия Меркушина: Заранее было понятно, что украинские биатлонисты в Тюмень не поедут 

Советский спорт 1 час назад
— Очень тяжелый был сезон, я уставшая. Не сказала бы, что на сто процентов здорова, но настолько, насколько это возможно, чувствую себя нормально.
Мы понимали, что в Тюмень не едем. Я готовилась, но в принципе заранее все было понятно. Только из-за бюрократической волокиты этого не было в прессе, но мы знали, что в Россию не поедем. Поэтому, каких-то особых эмоций это решение не принесло.
Что касается всего сезона, он прошел очень тяжело, и я надеюсь, это только потому, что мы переработали, перегорели. Мы видим ошибки, и я надеюсь, что мы их исправим.
Я хочу предупредить заранее, что, к сожалению, чтобы исправить все ошибки за эти два года, понадобиться не один сезон. Мне нужно еще больше времени, — сказала Меркушина в интервью Xsport.ua.
Этап в Тюмени завершит розыгрыш Кубка мира-2017/18 на этой неделе.
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