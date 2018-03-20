Анастасия Меркушина: Заранее было понятно, что украинские биатлонисты в Тюмень не поедут

— Очень тяжелый был сезон, я уставшая. Не сказала бы, что на сто процентов здорова, но настолько, насколько это возможно, чувствую себя нормально.

Мы понимали, что в Тюмень не едем. Я готовилась, но в принципе заранее все было понятно. Только из-за бюрократической волокиты этого не было в прессе, но мы знали, что в Россию не поедем. Поэтому, каких-то особых эмоций это решение не принесло.

Что касается всего сезона, он прошел очень тяжело, и я надеюсь, это только потому, что мы переработали, перегорели. Мы видим ошибки, и я надеюсь, что мы их исправим.

Я хочу предупредить заранее, что, к сожалению, чтобы исправить все ошибки за эти два года, понадобиться не один сезон. Мне нужно еще больше времени, — сказала Меркушина в интервью Xsport.ua.

Этап в Тюмени завершит розыгрыш Кубка мира-2017/18 на этой неделе.