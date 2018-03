Thorin: «SmithZz — настоящий командный игрок в мире эгоистов»

Британский аналитик Данкан Thorin Шилдс поддержал бывшего тренера G2 Esports Эдуарда SmithZz Дюбордо, который решил возобновить карьеру игрока. По словам Шилдса, у Дюбордо отличный послужной список и он провел всего один плохой год.

People have gone too far with SmithZz. He is a real team-mate in a world of selfish players. Whether that means as much in CS:GO is another matter, but SmithZz is a solid role player with an amazing accomplishment list who had one bad year. — Thorin (@Thooorin) March 20, 2018

Люди зашли слишком далеко [в критике] SmithZz. Он настоящий командный игрок в мире эгоистов. Как много это значит в CS:GO — другой разговор, но SmithZz надежный игрок для своей роли с потрясающим списком заслуг, у которого был один плохой год [речь о последнем годе SmithZz в качестве игрока перед переходом на роль тренера — прим. ред.]

9 марта G2 Esports исключила Ришара shox Папильона из команды. Вместе с ним состав покинул тренер Эдуард SmithZz Дюбордо, который решил возобновить карьеру игрока. Вместо Папильона коллектив взял на испытательный срок бывшего представителя OpTic Gaming — Оскара mixwell Канэлласа.

19 марта в разговоре с генеральным директором G2 на Twitch shox рассказал, что хотел кардинально изменить состав, но большая часть команды не приняла это. По словам Папильона, он планировал исключить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера, а вместо них пригласить Кевина Ex6TenZ Дроланса и SmithZz. Папильон, Дроланс, Дюбордо и Кэнни kennyS Шраб были готовы к этому, но Алехандре Bodyy Пианаро не поверил в будущее проекта. После ухода shox роль игрового лидера занял NBK.

10 марта apEX заявил, что shox никогда не вернется в текущий состав организации, но, возможно, будет выступать за G2 в будущем. По словам Мадесклера, следующие несколько месяцев станут определяющими для коллектива. В январе у Папильона диагностировали кисту запястья. Операция по ее удалению пройдет 23 марта, после чего французу понадобится до десяти недель на восстановление.