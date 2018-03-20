Учащиеся школы №1210 Щукина представят Москву на Всероссийской олимпиаде школьников 

Учащиеся школы №1210 района Щукино будут представлять Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
— Мы поздравляем наших учеников с высокими результатами на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и желаем побед на заключительном этапе, — отметили в администрации школы.
Так, Мария Журавлева и Любовь Маслий вошли в сборную Москвы и будут представлять город на заключительном этапе олимпиады по искусству и английскому языку соответственно. Соревнования по искусству пройдут с 14 по 19 апреля в Смоленске, а олимпиада по английскому языку состоится с 23 по 28 апреля в Казани. (вт)