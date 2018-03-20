Учащиеся школы №1210 Щукина представят Москву на Всероссийской олимпиаде школьников

Учащиеся школы №1210 района Щукино будут представлять Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

— Мы поздравляем наших учеников с высокими результатами на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и желаем побед на заключительном этапе, — отметили в администрации школы.