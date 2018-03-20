Алекс Сандро получил мышечную травму

Полузащитник сборной Бразилии Алекс Сандро проходит обследование на предмет возможности дальнейшего участия в тренировочном процессе в связи с тем, что испытывает мышечный дискомфорт в ноге. Об этом сообщил пресс-атташе бразильской национальной команды.

Напомним, что сборная Бразилии готовится в Москве к двум товарищеским матчам — против России (23 марта) и Германии (27 марта). Во вторник гости из Латинской Америки провели вторую тренировку на резервном поле «Открытие Арены». В занятии приняли участие все вызванные на сбор футболисты.