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Алекс Сандро получил мышечную травму
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Алекс Сандро получил мышечную травму 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник сборной Бразилии Алекс Сандро проходит обследование на предмет возможности дальнейшего участия в тренировочном процессе в связи с тем, что испытывает мышечный дискомфорт в ноге. Об этом сообщил пресс-атташе бразильской национальной команды.
Напомним, что сборная Бразилии готовится в Москве к двум товарищеским матчам — против России (23 марта) и Германии (27 марта). Во вторник гости из Латинской Америки провели вторую тренировку на резервном поле «Открытие Арены». В занятии приняли участие все вызванные на сбор футболисты.
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